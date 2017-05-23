 «التويجري»: البدء في تطبيق «حساب المواطن» قبل هيكلة أسعار الطاقة | صحيفة تواصل الالكترونية

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«التويجري»: البدء في تطبيق «حساب المواطن» قبل هيكلة أسعار الطاقة

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«التويجري»: البدء في تطبيق «حساب المواطن» قبل هيكلة أسعار الطاقة

تواصل ـ الرياض:

كشف نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، محمد التويجري، عن البدء في تطبيق حساب المواطن، قبل إعادة هيكلة أسعار الطاقة التي أَشَارَ إلى أنها ما زالت “تحت الدراسة”.

وَقَالَ التويجري، خلال مؤتمر صحفي عُقد بحضور وزير المالية محمد الجدعان أمس الأحد، ‘‘إن هناك عوامل كثيرة للبدء في تنفيذ التعديلات على أسعار الطاقة، ومنها ما قاله صندوق النقد الدولي من ناحية ترتيب الأولوية، أو ترتيب السرعة في التنفيذ وتوقع أن يتم البدء في تنفيذ التعديلات خلال العام 2017 أو بداية 2018‘‘.

وفي سياق آخر، كشف التويجري عن إعداد ضوابط خَاصَّة لكلِّ جهةٍ حكوميَّة؛ من أجل تنفيذ برنامج الخصخصة المتعلِّق بها في المرحلة المقبلة، مُشِيرَاً إلى أَنَّ إجمالي المستهدف من البرنامج يصل إلى 200 مليار دولار.

وأَوْضَحَ، في تصريحات نقلتها “رويترز” أمس، أَنَّ الخصخصة تَشْمَل مجالاتٍ متعددةً، وسيتم التَّعامل معها في إطار أَنَّ “كلَّ حالة بحالتها”، وَفْقَاً للظروف ولإقبال المستثمرين ووضع السوق.

وأَشَارَ إلى أن الخصخصة تَشْمَل 16 جهة حكوميَّة، وتوقيع شراكات بين 100 شركة في القطاعين العام والخاص، حيث تسعى المملكة للتوسع في الخصخصة؛ من أجل تخفيف العبء على القطاع العام، ورفع كفاءة الأداء.

 

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