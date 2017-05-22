 ترامب: على إيران التوقف عن تمويل «الإرهاب» ولن نسمح لها بامتلاك «النووي» | صحيفة تواصل الالكترونية

ترامب: على إيران التوقف عن تمويل «الإرهاب» ولن نسمح لها بامتلاك «النووي»

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ترامب: على إيران التوقف عن تمويل «الإرهاب» ولن نسمح لها بامتلاك «النووي»

تواصل ـ وكالات:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن على إيران التوقف فَوْرَاً عن دعمها المالي والعسكري “للإرهابيين والميليشيات”، مُضِيفَاً أنه لن يسمح لها مُطْلقَاً بامتلاك أسلحة نووية‘‘.

وأَضَافَ ترامب في تصريحات علنية خلال اجتماع في القدس مع رئيس الكيان الصهيوني ريئوفين ريفلين: “الأهم هو أن تعلن الولايات المتحدة وإسرائيل بصوت واحد أنه يتعين عدم السماح لإيران على الإطلاق بامتلاك سلاح نووي، وأن عليها وقف تمويل وتدريب وتسليح الإرهابيين والميليشيات، وأن تتوقف عن ذلك على الفور”.

وتصنف الولايات المتحدة إيران “دولة راعية للإرهاب”، وتعتبر أن دعم طهران للرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية في بلاده، ودعمها للحوثيين في الحرب الأهلية اليمنية، وجماعة حزب الله المسلحة في لبنان؛ أسهم في ضرب استقرار الشرق الأوسط.

وبدأ ترامب، اليوم الاثنين، زيارته للكيان الصهيوني قادماً من المملكة في المحطة الثانية، لجولته خارجية الأُولَى مُنْذُ تسلمه منصبه في يناير الماضي.

وفي خطابه في مكتب ريفلين، قَالَ ترامب: ‘‘إنه شعر “بتشجيع عميق” نَتِيجَة محادثاته مع قادة العالم الإسلامي في المملكة‘‘.

وأضاف، الكثير عبروا عن عزمهم على المساعدة في إنهاء الإرهاب، ووضع حد لانتشار التطرف، واتخذت الكثير من الدول الإسلامية بالفعل خطوات لبدء المضي قدماً بالتزاماتها.

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