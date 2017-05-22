غداً.. «المالية» تعلن عن تفاصيل تعويضات توسعة «المسجد النبوي»

تواصل ـ المدينة المنورة:

توقعت مصادر مُطَّلِعَة أن يعلن فرع وزارة المالية، في منطقة المدينة المنورة، عن تفاصيل صرف تعويضات العقارات الواقعة ضمن مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف، وذلك غَدَاً الثلاثاء، حيث سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل من خلال مؤتمر صحفي يوضح فيه مسؤولو فرع الوزارة بالمدينة كافة الأمور المتعلقة بآلية صرف تعويضات ملاك العقارات الواقعة ضمن مشروع التوسعة.

وتَجْدُر الإشارة إلى أن العديد من ملاك العقارات ظلوا يترقبون تحديد آلية جديدة لصرف التعويضات، وذلك بعد إنهاء اللجان الخَاصَّة بتحديد العقارات الواقعة ضمن المشروع، وتَسَلُّم الصكوك وتسليم بعض المستفيدين جُزْءَاً من التعويضات، فيما يتطلع العديد من الأهالي لتوضيح موقف الوزارة فيما يتعلق بصرف تعويضات عقارات المنطقة، وَفْقَاً لـ”المدينة”.

وكانت الجهات المسؤولة عن تنفيذ المشروع قد شرعت في إزالة بعض العقارات الواقعة ضمن مشروع التوسعة، فيما وضعت الوزارة خطة جديدة لاستكمال تنفيذ بقية المشروع، حيث يقدر عدد العقارات بنحو 14300 عقار ضمن التوسعة.