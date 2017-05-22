 غداً.. «المالية» تعلن عن تفاصيل تعويضات توسعة «المسجد النبوي» | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

بعد «قمة الرياض».. محلل روسي: على «بوتين» أن يتعلم من «ترامب» غداً.. «المالية» تعلن عن تفاصيل تعويضات توسعة «المسجد النبوي» جموع المصلين تشيّع الشهيد العريف «عبادي» بمركز الشقيري في «ضمد» وزير النفط الهندي: نبحث مع «أرامكو» إنشاء مركز عالمي للتكرير السجن 80 عاماً و700 جلدة للمتهمين بدهس رجل أمن بـ«دباب» في جدة «الشؤون الاقتصادية» يستعرض موضوعات تنموية ويتخذ التوصيات اللازمة الرياض.. انسيابية المرور بجسر تقاطع طريق العروبة مع شارع التخصصي (فيديو) مصابو الجيش السوداني بمستشفيات «جازان»: أرواحنا فداء لبلاد الحرمين ومقدساتها (صور) «أمانة الرياض» توضح اشتراطات عمل التموينات والأسواق المركزية (فيديو) الصندوق العقاري: «التمويل المدعوم» يخدم 265 مستفيدا ويتلقى 1612 مكالمة يومياً (صور) عضو بالشوري: المملكة وظفت زيارة «ترامب» لخدمة مصالح العالمين الإسلامي والعربي بعد نجاح قمم الرياض.. إيران تهاجم المملكة وترامب وصفقات الأسلحة تُرهبها

غداً.. «المالية» تعلن عن تفاصيل تعويضات توسعة «المسجد النبوي»

0
غداً.. «المالية» تعلن عن تفاصيل تعويضات توسعة «المسجد النبوي»
وزارة المالية

تواصل ـ المدينة المنورة:

توقعت مصادر مُطَّلِعَة أن يعلن فرع وزارة المالية، في منطقة المدينة المنورة، عن تفاصيل صرف تعويضات العقارات الواقعة ضمن مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف، وذلك غَدَاً الثلاثاء، حيث سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل من خلال مؤتمر صحفي يوضح فيه مسؤولو فرع الوزارة بالمدينة كافة الأمور المتعلقة بآلية صرف تعويضات ملاك العقارات الواقعة ضمن مشروع التوسعة.

وتَجْدُر الإشارة إلى أن العديد من ملاك العقارات ظلوا يترقبون تحديد آلية جديدة لصرف التعويضات، وذلك بعد إنهاء اللجان الخَاصَّة بتحديد العقارات الواقعة ضمن المشروع، وتَسَلُّم الصكوك وتسليم بعض المستفيدين جُزْءَاً من التعويضات، فيما يتطلع العديد من الأهالي لتوضيح موقف الوزارة فيما يتعلق بصرف تعويضات عقارات المنطقة، وَفْقَاً لـ”المدينة”.

وكانت الجهات المسؤولة عن تنفيذ المشروع قد شرعت في إزالة بعض العقارات الواقعة ضمن مشروع التوسعة، فيما وضعت الوزارة خطة جديدة لاستكمال تنفيذ بقية المشروع، حيث يقدر عدد العقارات بنحو 14300 عقار ضمن التوسعة.

شاهد ايضا

بعد «قمة الرياض».. محلل روسي: على «بوتين» أن يتعلم من «ترامب»

بعد «قمة الرياض».. محلل روسي: على «بوتين» أن يتعلم من «ترامب»

استبدال 57 حلقة فضية على أضلاع الكعبة المشرفة بأخرى ذهبية

استبدال 57 حلقة فضية على أضلاع الكعبة المشرفة بأخرى ذهبية

جموع المصلين تشيّع الشهيد العريف «عبادي» بمركز الشقيري في «ضمد»

جموع المصلين تشيّع الشهيد العريف «عبادي» بمركز الشقيري في «ضمد»

وزير النفط الهندي: نبحث مع «أرامكو» إنشاء مركز عالمي للتكرير

وزير النفط الهندي: نبحث مع «أرامكو» إنشاء مركز عالمي للتكرير

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>