 السجن 80 عاماً و700 جلدة للمتهمين بدهس رجل أمن بـ«دباب» في جدة | صحيفة تواصل الالكترونية

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السجن 80 عاماً و700 جلدة للمتهمين بدهس رجل أمن بـ«دباب» في جدة

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السجن 80 عاماً و700 جلدة للمتهمين بدهس رجل أمن بـ«دباب» في جدة

تواصل – جدة:

قضت المحكمة الجزائية بجدة، أمس الأحد، بالسجن لمدة 80 عاماً بالإضافة للجلد على أصحاب الدبابات السبعة المتورطين بدهس رجل الأمن خلال الفترة الماضية بكورنيش جدة، وهم: “ثلاثة تشاديين، ويمنيان، ونيجيري وسعودي”.

وحكمت بسجن المتهم الرئيس ١٨ سنة، وعلى اثنين آخرين بسجن كل واحد منهما لمدة ١٦ عاما، والمتهم الرابع ١٥ سنة و٣ متهمين ٥ سنوات لكل منهم، والجلد لكل متهم ١٠٠ جلدة كل سنة مقترنة بمدة محكومتيه، بالإضافة إلى إبعاد جميع المحكوم عليهم من غير السعوديين الذين صدرت عليهم الأحكام المذكورة فور انقضاء محكوميتهم، بحسب “المدينة”.

وفور صدور الأحكام الابتدائية المذكورة، أعلن المدعي العام تمسكه بالمطالبة بمعاقبة المتورطين في الاعتداء على رجل الأمن بحد الحرابة حيث سيتم إمهال أطراف الدعوى مدة شهر من تاريخ استلام الحكم الابتدائي، تمهيدًا لتقديم اللائحة الاعتراضية والتي سترفع إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها.

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