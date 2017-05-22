استبدال 57 حلقة فضية على أضلاع الكعبة المشرفة بأخرى ذهبية

تواصل ـ واس:

أنهت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، جميع أعمال استبدال الحلقات الفضية بحلقات ذهبية على رخام شاذروان الكعبة المشرفة والمثبتة للكسوة، بعدد إجمالي (57) حلقة على أضلاع الكعبة المشرفة والبديلة عن الحلقات الفضية، كما تم الانتهاء من تذهيب (15) حلقة فضية للاحتفاظ بها كبديل للحلقات في حال تضررها.

وأَوْضَحَ مدير الإدارة العامة للمشاريع بالرئاسة، المهندس أمجد بن عايض الحازمي، أن الأعمال تمت بإشراف، ومتابعة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومعالي نائبه لشؤون المسجد الحرام.

وأعرب الحازمي عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة، على ما يولونه للحرمين الشريفين من بالغ الرعاية، وعظيم العناية تسهيلاً وتيسيراً لقاصديهما.