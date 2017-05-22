الصندوق العقاري: «التمويل المدعوم» يخدم 265 مستفيدا ويتلقى 1612 مكالمة يومياً (صور)

تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، بأن مركز “خدمة مستفيدي التمويل المدعوم”، يستقبل يومياً 1612 مكالمة هاتفية من العملاء، بالإضافة إلى خدمة 265 عميل، وذلك منذ افتتاحه تجريبيا في الـ 15 من أبريل الماضي.

وبين المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية، بأن إجمالي المكالمات الهاتفية التي تلقاها مركز خدمة مستفيدي التمويل المدعوم تجاوز الـ 43.500 مكالمة هاتفية، في حين بلغ عدد المستفيدين الذي حجزوا مواعيد مع مركز “خدمة مستفيدي التمويل المدعوم”، 7149 موعداً، تم خدمة 2928 مستفيد على بند “البناء الذاتي”، و30 عميل على بند “الوحدات الجاهزة”، فيما سيتم خدمة المتبقين خلال الفترة القريبة المقبلة.

جاء ذلك، خلال زيارة قامت بها عدد من وسائل الإعلام المحلية اليوم الاثنين، لمركز “خدمة مستفيدي التمويل المدعوم” في الرياض، بهدف اطلاعهم بشكل مفصل على آليات العمل التنفيذية، التي يقوم بها مختصو المركز لخدمة المواطنين المستفيدين من برنامج “التمويل المدعوم”.

ويأتي تنسيق الزيارة الإعلامية، ضمن برنامج يقوم به صندوق التنمية العقارية بتوجيهات مباشرة من المشرف العام للصندوق أيهم بن محمد اليوسف، لتفعيل مبدأ الشفافية مع وسائل الإعلام، لمعرفة مفاصل التطورات المسندة إلى مركز “خدمة مستفيدي التمويل المدعوم”، وإظهارها للرأي العام المحلي.

ويقوم مركز “خدمة مستفيدي التمويل المدعوم” بكافة الإجراءات نيابة عن المستفيد، بدءاَ من تقديم أوراقه للبنوك أو الشركات التمويلية، ومتابعة طلبه، بالإضافة إلى ذلك حصوله على الموافقة المبدئية لتمويله السكني المدعوم، بعد حجزه موعداً مع المركز عن طريق الموقع الإلكتروني للصندوق، واصطحاب جميع المستندات المطلوبة، شريطة تحديث بياناته.

وبعد قيام المركز بالإجراءات السابقة، ستصل رسالة نصية قصيرة للمستفيد تفيد بالموافقة المبدئية من المركز باسم الجهة الممولة، ليقوم بعدها المستفيد بزيارة موقع الصندوق الإلكتروني مرة أخرى، بغرض حجز موعد لاستلام خطاب اعتماد الدعم من المركز، وبعد الاستلام يتوجه المستفيد للجهة التمويلية لمتابعة إجراءات استلام تمويله السكني المدعوم.

ونوه العصيمي، أن باستطاعة المستفيدين طلب المساعدة والإجابة على استفساراتهم وشكاواهم بالاتصال على الرقم الموحد (920033321) لمركز خدمة مستفيدي التمويل المدعوم، وسيجدون المساعدة المطلوبة لهم.

الجدير بالذكر أن برنامج “التمويل المدعوم”، موافق للشريعة الإسلامية، وجاء كجزء من مبادرات وزارة الإسكان لبرنامج التحول الوطني 2020، بهدف تمكين المواطنين من الحصول بشكل سريع على التمويل السكني المناسب، وخدمة جميع من هم على قوائم انتظار الصندوق، خلال 5 سنوات كحد أقصى.