بعد بلاغ مواطن.. ضبط عامل «بوفيه» يخلط العصير بالزجاج في «أضم» (صور)

تواصل ـ فريق التحرير:

تمكَّنت بلدية محافظة أضم من ضبط عامل بوفيه بِتُهْمَة خلط كميات من الزجاج مع العصائر، وذلك بعد بلاغ مواطن، كما تم إغلاق المحل والتحفظ على العامل.

وَقَالَتِ البلدية في حسابها على ‘‘تويتر‘‘: ‘‘إن مُوَاطِنَاً تقدم ببلاغ لشرطة المحافظة ضد محل بوفيه لبيع العصائر داخل المحافظة بِتُهْمَة خلط الزجاج مع العصير، بعد أن وجد كميات من الزجاج مختلطة مع العصير الذي قام بشرائه‘‘.

وعلى الفور قامت شرطة المحافظة باستدعاء البلدية، حيث قام رئيس قسم النظافة، يحيى بن عبدالرحمن المالكي، ويرافقه مراقب البلدية عطية عبيد المالكي، بالانتقال لموقع البوفيه، وتم العثور على شرائح زجاج موضوعة على طاولة داخل البوفيه، تم التحفظ عليها، كما تمت مصادرة سبعة كجم عجوة، وكيلو عنب، وعلبة حليب، و3 كجم بنجر، ونصف كجم جوافة، ونصف بطيخة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتمت معاينة العصير الذي قام بشرائه المواطن، وعثر بداخله على كمية من الزجاج، عَقِبَ ذَلِكَ قامت البلدية بإغلاق المحل والتحفظ على العامل لدى شرطة أضم، والتنسيق مع الشرطة لإرسال عينة من العصير لتحليله بالمختبر.