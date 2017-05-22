 مصابو الجيش السوداني بمستشفيات «جازان»: أرواحنا فداء لبلاد الحرمين ومقدساتها (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

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مصابو الجيش السوداني بمستشفيات «جازان»: أرواحنا فداء لبلاد الحرمين ومقدساتها (صور)

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مصابو الجيش السوداني بمستشفيات «جازان»: أرواحنا فداء لبلاد الحرمين ومقدساتها (صور)

تواصل – نايف عريشي:

قام محافظ ضمد عوضة الأحمري، صباح اليوم، بزيارة لمستشفى ضمد العام بمنطقة جازان؛ وَذَلِكَ لِلاطلاع على الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى للمرضى المصابين من القوات المسلحة السودانية المنومين داخل المستشفى، بعد تعرضهم لإصابة أثناء قيامهم بواجبهم مع قوات التحالف بقيادة المملكة لدحر المِيلِيشِيات الحوثية داخل اليمن.

وتمنى الأحمري للمصابين الشفاء العاجل، معبراً عن فخره بالبطولات التي تقدمها قوات التحالف داخل اليمن، فالدماء الطاهرة التي سالت هناك هي دماء عربية أصيلة ضحت من أجل نصرة الحق، وعبر الجنود المصابين عن شكرهم وامتنانهم للمملكة العربية السعودية على تقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم مُنْذُ دخولهم المستشفى وحتى استقرار حالتهم.

وَأَكَّدَ الجنود، أن أرواحهم فداء لبلاد الحرمين ومقدساتها وأنهم سيعودون قَرِيبَاً بإذن الله، بعد تماثلهم للشفاء للوقوف مع زملائهم بالجيش السعودي وبقية القوات المشاركة في اليمن.

مِنْ جَانِبِهِ، أكَّدَ مدير مستشفى ضمد العام، حسين حداد، أن المستشفى سخر كل الإمْكَانَات من أجل تقديم أفضل الخدمات الطبية لمصابي الحد الجنوبي من مختلف القوات المشاركة، وذلك بتوجيهات مباشرة من الْمُدِير الْعَام للشؤون الصحية بالمنطقة.

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