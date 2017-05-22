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جموع المصلين تشيّع الشهيد العريف «عبادي» بمركز الشقيري في «ضمد»

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جموع المصلين تشيّع الشهيد العريف «عبادي» بمركز الشقيري في «ضمد»

تواصل ـ واس:

شيَّعت جموع المصلين في مركز الشقيري بمحافظة ضمد، عقب صلاة عصر اليوم، شهيد الواجب الرقيب علي بن عبده عبادي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد خلال تأديته واجب الدِّفَاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وتقدم المصلين بجامع الإمارة في الشقيري، محافظُ ضمد عوضة بن سعيد الأحمري، ورئيس مركز الشقيري سمير بن مسفر الغامدي، وأهالي المحافظة، وعدد من الضباط والأفراد، حيث نقل المحافظ تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – حَفِظَهُم اللَّهُ – وتعازي سمو أمير منطقة جازان لذوي الشهيد، سَائِلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

فيما عبر ذوو الشهيد، مِنْ جَانِبِهِم، عن فخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف وفي سبيل أداء واجبه، سائلين الله تعالى أن يحفظ لِهَذَا الوطن أمنه واستقراره وقيادته الرشيدة.

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