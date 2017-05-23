حملة توعوية عن أضرار التدخين والإبلاغ عن المخالفات بالرياض (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

شرعت أمانة منطقة الرياض في تنظيم حملة توعوية لتطبيق ضوابط بيع الدخان ومنتجات التبغ في التموينات والمراكز التجارية المصرح لها من قبل البلدية.

ونشرت الإدارة العامة لصحة البيئة بالأمانة مقطع فيديو لضوابط بيع الدخان ومنتجات التبغ، وَفْقَ مجموعة من الاشتراطات على النحو التالي:

ـ يمنع الترويج للمنتجات أو عرضها أمام العملاء.

ـ وضع لوحات تحذيرية عند المحاسب وأمام العملاء تنص على منع بيع الدخان على من تقل أعمارهم عن 18 سنة.

ـ وضع لوحات إرشادية تنبه لمضار التدخين، وعدم تسويق عبوات لا تحمل صوراً تحذيرية مطابقة للمواصفات القياسية.

ـ منع بيع السجائر بالحبة، ويمنع بيع التمباك، والشمة، والقيرو، وعلك التبغ.

ودعت الأمانة المستهلكين للتبليغ عن المخالفات، عن طريق مركز أمانة منطقة الرياض 940، أو عبر تطبيق أمانة 940.