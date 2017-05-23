 حملة توعوية عن أضرار التدخين والإبلاغ عن المخالفات بالرياض (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

الشرطة البريطانية: انفجار قاعة مانشستر خلّف قتلى ومصابين (فيديو) «التعليم»: ترشيح 4 آلاف طالب لحضور ملتقى المبتعثين المعارضة الإيرانية: «قمة الرياض» خطوة ضرورية لمواجهة إرهاب الملالي «المالية» تطالب ملاك العقارات الواقعة في نطاق المسجد النبوي باستكمال اجراءات صرف التعويضات صحة جدة: وقف استقبال مرضى النساء وحديثي الولادة بمستشفى «العزيزية» الخارجية اليمنية: ميليشيا الحوثي حاولت اغتيال المبعوث الأممي في صنعاء البيان المشترك بين المملكة وأمريكا يشدد على احتواء تدخلات إيران الشريرة في المنطقة بالتنسيق مع «النهي عن المنكر».. ضبط مصنع خمور في خيمة صحراوية بـ«عرعر» (صور) أصابه بالصرع وأوشك على الموت.. شاب يروي قصته مع «الإدمان» ورحلة العلاج أمير الشمالية يبحث شكاوى معلمات تضررن من حركة النقل الخارجي التحقيقات كشفت مفاجآت.. الإطاحة بـ«المقنع» سارق مصرف «أحد رفيدة» «الهيئة» و «الشرطة» يطيحان بوافد اعتاد ممارسة الفاحشة مع صغار السن ونشر صورهم على تويتر

حملة توعوية عن أضرار التدخين والإبلاغ عن المخالفات بالرياض (فيديو)

0

تواصل ـ فريق التحرير:

شرعت أمانة منطقة الرياض في تنظيم حملة توعوية لتطبيق ضوابط بيع الدخان ومنتجات التبغ في التموينات والمراكز التجارية المصرح لها من قبل البلدية.

ونشرت الإدارة العامة لصحة البيئة بالأمانة مقطع فيديو لضوابط بيع الدخان ومنتجات التبغ، وَفْقَ مجموعة من الاشتراطات على النحو التالي:

ـ يمنع الترويج للمنتجات أو عرضها أمام العملاء.

ـ وضع لوحات تحذيرية عند المحاسب وأمام العملاء تنص على منع بيع الدخان على من تقل أعمارهم عن 18 سنة.

ـ وضع لوحات إرشادية تنبه لمضار التدخين، وعدم تسويق عبوات لا تحمل صوراً تحذيرية مطابقة للمواصفات القياسية.

ـ منع بيع السجائر بالحبة، ويمنع بيع التمباك، والشمة، والقيرو، وعلك التبغ.

ودعت الأمانة المستهلكين للتبليغ عن المخالفات، عن طريق مركز أمانة منطقة الرياض 940، أو عبر تطبيق أمانة 940.

شاهد ايضا

«التعليم»: ترشيح 4 آلاف طالب لحضور ملتقى المبتعثين

«التعليم»: ترشيح 4 آلاف طالب لحضور ملتقى المبتعثين

«المالية» تطالب ملاك العقارات الواقعة في نطاق المسجد النبوي باستكمال اجراءات صرف التعويضات

«المالية» تطالب ملاك العقارات الواقعة في نطاق المسجد النبوي باستكمال اجراءات صرف التعويضات

«التويجري»: البدء في تطبيق «حساب المواطن» قبل هيكلة أسعار الطاقة

«التويجري»: البدء في تطبيق «حساب المواطن» قبل هيكلة أسعار الطاقة

البيان المشترك بين المملكة وأمريكا يشدد على احتواء تدخلات إيران الشريرة في المنطقة

البيان المشترك بين المملكة وأمريكا يشدد على احتواء تدخلات إيران الشريرة في المنطقة

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>