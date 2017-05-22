 عضو بالشوري: المملكة وظفت زيارة «ترامب» لخدمة مصالح العالمين الإسلامي والعربي | صحيفة تواصل الالكترونية

عضو بالشوري: المملكة وظفت زيارة «ترامب» لخدمة مصالح العالمين الإسلامي والعربي

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عضو بالشوري: المملكة وظفت زيارة «ترامب» لخدمة مصالح العالمين الإسلامي والعربي

تواصل – فريق التحرير:

قال الدكتور زهير الحارثي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى السعودي، ‘‘إن الإدارة الأمريكية الجديدة، وعلى رأسها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أبدت اليوم رغبة في العودة للحلفاء التقليديين والقدامى‘‘.

وأضاف “الحارثي” لبرنامج “يحدث في مصر” ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصرف كدولة عظمى، وتسعى لتعزيز الأمن والاستقرار، وتلتقي قادة العالم الإسلامي، وتفتح الباب من أجل الحوار الذي يمهد للتعايش والتسامح.

وأوضح رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشورى السعودي، أن إدارة “ترامب” تعمل على تصحيح أخطاء “أوباما”، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية استطاعت توظيف زيارة “ترامب” لخدمة مصالح العالمين العربي والإسلامي.

وعن التدخلات الإيرانية، ومدى القوة التي رسختها القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالرياض، قال “الحارثي”، إن شعور إيران اليوم مأساوي لتأكدها أنها تعاني من الوحدة.

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