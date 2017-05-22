«Surface» لاب توب جديد من «مايكروسوفت».. وهذه مواصفاته

تواصل ـ وكالات:

أَعْلَنَتْ شركة مايكروسوفت عن طرح جهاز لاب توب “Surface” الجديد مع نظام تشغيل ويندوز 10، وأتاحته على متجرها الرسمي على الإنترنت، ولكنه لن يكون مُتَاحَاً للمستخدمين حتى 15 يونيو المقبل.

ووَفْقَاً لموقع FORBES الأمريكي، فيحتوي “لاب توب” Surface الجديد من مايكروسوفت على تصميم أنيق، وعلى الرغم من أن وزنه 1.22 كجم، إلا أنه يبدو كَأَنَّهُ أخف من ذلك بكثير عن حمله.

مواصفات لاب توب Surface

يضم لاب توب مايكروسوفت الجديد شاشة 13.5 بوصة بدقة عرض 2,256×1,504 بكسل، بالإضافة إلى 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي “رام”، و1288 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، وهذا متوفر بسعر 999 دولاراً، ولكن نسخة لاب توب Surface مع 88 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي “رام”، و256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية سيكون متوفراً بسعر 12999 دولاراً.

مواصفات نظام ويندوز 10 S

هي نسخة مصممة من نظام ويندوز وموجهة للأغراض التعليمية، ويتيح الإصدار الجديد Windows 10 S للمستخدم تشغيل التطبيقات المتاحة فِي متجر ويندوز فقط؛ وَهُوَ يعد منافساً لنظام كروم بوك الَّتِي تلقى رواجاً فِي المؤسسات التعليمية، وهذه النسخة ستكون متوفرة مع لاب توب مايكروسوفت القادم.