5 نصائح لإعداد طعام صحي بديلاً عن «الأغذية المُعالَجة»

تواصل – وكالات:

انتشرت الأغذية المعالجة بصورة مبالغ فيها، حيث يقبل عليها البعض لتوفير الوقت، وخَاصَّة خلال العمل إلا أن خطر هذه الأغذية يحتم البحث عن بديل صحي.

وغَالِبَاً ما تحتوي الأغذية المُعالَجة على الكثير من الدهون والملح والمواد الحافظة؛ مِمَّا يجعلها في النهاية أطعمة غير صحية، وتضر بالصحة على المدى البعيد، كمَا تَسَبَّبَ العديد من الأمراض.

وفي هذا الصدد، تُقدم الرابطة الأمريكية لطب القلب الخيارات البديلة التالية التي يمكن أن تُغني عن الأطعمة المعالجة:

1 – تحضير الوجبات في المنزل بَدَلاً من شرائها جاهزة من السوق.

2 – تجنب الصلصات الجاهزة وتحضيرها في المنزل.

3 – إِضَافَة قطع من الفواكه إلى الحليب، أو اللبن بَدَلاً من شراء الأنواع المُنكَّهة الجاهزة.

4 – الاعتماد على اللحوم الطازجة بَدَلاً من اللحوم المعالجة.

5 – تناول الخضار أو المكسرات أو الفشار بَدَلاً من الأطعمة المعالجة كتصبيرة، ريثما يحين موعد الوجبة الرئيسية.