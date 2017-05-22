كيف تفحص نفسك ذاتياً للوقاية من سرطان الجلد؟

تواصل – وكالات:

تظهر أَحْيَانَاً بعض العلامات غير الطبيعية على الجلد، مثل لون مختلف أو احمرار في منطقة معينة، أو زوائد في منطقة أخرى؛ الأَمْر الذي يشير إلى بداية لمرض سرطان الجلد؛ ولذلك يجب فحص الجلد واسْتشَارة الطبيب في هذه الحالة للوقاية من هذا المرض.

ونصح موقع “Womenshealthmag” الطبي الأشخاص الذين يعانون من ظهور علامات على جلدهم بفحص أنفسهم ثلاث مرات سَنَوِيّاً لِلتَّأَكُّدِ من عدم الإصابة بمرض سرطان الجلد.

وقدم الموقع نصائح لفحص الجلد ذَاتِيّاً، وهي:

1 – اختار يوم مولدك لتتذكر موعد آخر فحص ذاتي لك، وانظر لنفسك في مكان ما به إضاءة جيدة.

2 – ابدأ من فروة الرأس، ثم انتقل إلى وجهك، وانظر تحت الأنف وخلف أذنيك، واستمر في النظر لرقبتك وذراعيك، وتحت الإبطين، والجزء الخلفي من ذراعيك، وحاول ملاحظة أَي اختلاف فِي الجلد أو زوائد.

3 – انتقل إلى الصدر والبطن، والحوض ومنطقة الفخذ.

4 – يجب عليك الجلوس والتحقق من قدميك، وعندها انظر إلى المنطقة الواقعة بين أصابع قدميك، وكذلك تحت أظافرك.

5 – يمكنك أَيْضَاً استخدام مرآة للقيام بذلك؛ لِأنَّ الظهر هو المكان الأول الَّذِي يصاب فيه الأشخاص بسرطان الجلد.