شؤون الحرمين تفتح باب العمرة لتسهيل حركة المصلين في «رمضان»

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فتحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم، باب العمرة؛ تسهيلاً لحركة الدخول والخروج للمصلين والمعتمرين من المسجد الحرام استعداداً لموسم شهر رمضان المبارك.

ودعت الرئاسة الجميع إلى التعاون مع العاملين في الأبواب، والإسهام في المحافظة على نظافة وقدسية المسجد الحرام، والاستفادة من كل المسارات المخصصة التي خصصت لتفادي الزحام والاختناقات، وبمراعاة عدم الدخول إلى المسجد الحرام وقت خروج المصلين بعد الصلاة مباشرة؛ منعاً للاختناقات وتفادياً لعرقلة الحركة ولراحة المصلين والمعتمرين التي تحرص الرئاسة العامة دائماً على ضمان راحتهم وتأدية مناسكهم في أجواء آمنة مطمئنة يظللها الهدوء والخشوع.