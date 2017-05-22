مكة.. التحقيق في تعرُّض مواطن للضرب بالعصا

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أن مركز شرطة قيا باشر إجراءات الضبط الجنائي حيال بلاغ مواطن يدعي تعرضه للاعتداء من قبل آخر بالضرب بواسطة عصا، ومن ثم إطلاق النار عليه من مسدس، ولحقت به إصابة بسيطة نتيجة الاعتداء عليه بالضرب، وتم تنويمه على إثرها بالمستشفى وذلك لخلاف سابق بينهما.

وأضاف القرشي، أنه تم إحضار المتهم وبسماع أقواله أفاد بقيامه بالاعتداء عليه بالضرب وأنكر قيامه بإطلاق النار، ومن خلال الانتقال للموقع لم يُلحظ آثار تدل على إطلاق النار، وجارٍ استكمال إجراءات الاستدلال تمهيداً لإحالة القضية لجهة الاختصاص.