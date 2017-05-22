تدشين نظام الرصد الآلي «ساهر» بالجوف

تواصل – أحمد الرمال:

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، دشّن وكيل إمارة منطقة الجوف أحمد بن عبدالله بن محمد آل الشيخ بمكتبه اليوم نظام الرصد الآلي (ساهر) بالمنطقة.

وأوضح ممثل شركة تحكم في وكالة وزارة الداخلية للتخطيط والتطوير الأمني المهندس محمد الوتيد، أن هذه الخطوة تأتي ضمن مرحلة من مراحل التطور الاستراتيجي لهذا النظام ضمن برنامج السلامة المرورية تحت مظلة وزارة الداخلية وبدعم لا محدود من لدن سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله-، وبمتابعة من مدير الأمن العام وإشراف مدير الإدارة العامة للمرور.

كما سبق ذلك تهيئة الطرق والشوارع التي سيتم متابعتها ورصد المخالفات الواقعة عليها بلوحات توضيحية للسرعات المسموح بها حتى لا يتم تجاوزها.

وأكد وكيل الإمارة، أن هذا النظام وضع من أجل المحافظة على الأرواح وسلامة مرتادي الطرق، مهيباً بالجميع التقيد بالسرعة المحددة، ومتمنياً للجميع السلامة.

حضر التدشين وكلاء الإمارة ومدير شرطة منطقة الجوف اللواء قحاط بن محمد آل قحاط ومدير مرور منطقة الجوف العميد محمد بن نايف العتيبي.