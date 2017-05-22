«واشنطن بوست»: ارتفاع حاد في الأنشطة الاحتجاجية بالولايات المتحدة

تواصل- سامر محمد:

رصدت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية ما وصفته بالارتفاع الحاد في النشاط الاحتجاجي بالولايات المتحدة في أبريل الماضي مقارنة بمارس.

وأشارت إلى أن أبريل الماضي شهد ما لا يقل عن 950 مظاهرة واحتجاجاً ومسيرة واعتصاماً وتجمعاً، بمعدل مظهر احتجاجي واحد على الأقل في كل ولاية ومقاطعة أمريكية.

وأضافت أن أعداد المتظاهرين تراوحت من نحو 637 ألفاً إلى أكثر من مليون و200 ألف متظاهر في هذه التجمعات السياسية، مشيرة إلى أن أعداد المشاركين من المرجح أنها أكبر من ذلك بكثير، لأن وسائل الإعلام لا ترصد في الغالب الفعاليات غير العنيفة خاصة الصغيرة، مما يعني أن عملية الرصد ربما لم تشمل كل الفعاليات التي حدثت خلال الشهر الماضي.

ولفتت إلى أن أبريل الماضي شهد زيادة نسبتها 62% عن تلك التجمعات التي تم رصدها في مارس، كما شهد مشاركة أكبر تتراوح من 8 إلى 13 ضعف أعداد المشاركين في فعاليات مارس الاحتجاجية.

وأكدت أن الاحتجاجات ضد إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” زادت، في حين أن المظاهرات الداعمة للرئيس تراجعت. وتحدثت عن أن التجمعات السياسية المناهضة لـ”ترامب” تراوحت من 37% إلى 78% من مجموع التجمعات السياسية التي شهدها الشهر الماضي، في حين بلغت نسبة المظاهرات الداعمة للرئيس نحو 2% أو ما يعادل 22 تجمعاً داعِماً له ولسياساته، مقارنة بفعاليات داعمة له قدرت بنحو 12% إلى 15% من مجموع التجمعات السياسية في البلاد خلال الأشهر السابقة.