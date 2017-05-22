توقعات «الأرصاد»: طقس حار نهاراً معتدل ليلاً على مكة والمدينة في رمضان

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تقريراً عن الحالة المناخية السائدة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1438هـ، لمكة المكرمة والمدينة المنورة، بمشيئة الله.

وأوضحت الأرصاد أن شهر رمضان المبارك يتزامن هذا العام مع شهر يونيو الذي يتسم – بمشيئة الله- بطقس حار إلى شديد الحرارة خلال النهار ويميل نسبياً للاعتدال ليلاً.

وأشارت إلى تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع ومدى الرؤية الأفقية جيدة بشكل عام وتتدنى في بعض الفترات لأقل من 5 كم بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، ومعدل درجة الحرارة العظمة لمكة المكرمة 43.9 درجة مئوية والصغرى 28.9 درجة مئوية وللمدينة المنورة 42.9 درجة مئوية للعظمى والصغرى 28.6 درجة مئوية.

وبين التقرير أن الرياح السطحية لمكة المكرمة غربية بشكل عام ومعدل سرعة الرياح ما بين 12-18 كم/س والرياح السطحية للمدينة المنورة شمالية بشكل عام ومعدل سرعة الرياح يتراوح ما بين 8-16 كم/س.