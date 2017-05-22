الخدمة المدنية تبدأ استقبال 1183 من المتقدمات على الوظائف الصحية

تواصل – فريق التحرير:

بدأت وزارة الخدمة المدنية، استقبال 1183 من المتقدمات على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية (نساء) والمعلنة أسمائهن على موقع الوزارة الإلكتروني أمس الأحد، لمطابقة بياناتهن النهائية، التي تستمر إلى نهاية دوام يوم الأربعاء القادم الموافق 28-08-1438هـ.

وطلبت الوزارة من المعلنة أسمائهن, مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجلوه على نظام جداره من بياناتهن مع ما لديهم من وثائق أصلية، منوهة أن من لم تحضر لاستكمال المطابقة النهائية يعد ذلك عدولاً منها عن الرغبة في التوظيف.

وفي الوقت ذاته أكدت الوزارة على المدعوات اللاتي لم يحضرن أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة، مشيرة إلى أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما للتأكد من سلامة البيانات.

يذكر أن الوزارة أعلنت في منتصف شهر شعبان الحالي عن 4543 وظيفة مشمولة بلائحة الوظائف الصحية، للمواطنين والمواطنات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات والخبرات المناسبة سواءً تحصلوا عليها من داخل المملكة أو خارجها، وذلك لشغلها بعد أن تلقت طلبات إشغالها من قبل الجهات الحكومية.