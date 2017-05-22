 تطبيق جديد لنقل البضائع عبر الشاحنات | صحيفة تواصل الالكترونية

تطبيق جديد لنقل البضائع عبر الشاحنات

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تطبيق جديد لنقل البضائع عبر الشاحنات

تواصل – وكالات:

أطلقت شركة أوبر لخدمات الأجرة تطبيقاً جديداً يسمح لمستخدميه باستئجار خدمات سائقي شاحنات لنقل البضائع والطرود.

ويوفر التطبيق التواصل بين سائقي المركبات الثقيلة المهنية ومشغليهم من جهة وأشخاص راغبين في الاستعانة بخدماتهم في عمليات توصيل من جهة أخرى.

وأشارت “أوبر” في رسالة عبر مدونة إلكترونية إلى أن “هذا الأمر يسمح بالاستغناء عن عمليات البحث والحجز للبضائع، وهو أكبر مصدر للضغط النفسي في المهام اليومية للسائقين”.

وأضافت الشركة التي تتخذ مقراً لها في سان فرانسيسكو “ما كان يتطلب ساعات عدة واتصالات هاتفية كثيرة بات يمكن إنجازه اليوم بكبسة زر”.

ويتعين على السائقين الخضوع لتقييم وتلبية بعض الشروط للمشاركة في هذه الخدمة الجديدة، بحسب “أوبر” التي لم تقدم أي تفاصيل بشأن آليات هذه الرقابة.

 

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