خدع بسيطة للتغلب على الجوع أثناء الرغبة في «إنقاص الوزن»

تواصل – وكالات:

استعرض موقع “دويتشه فيلله” الألماني، بعض الخدع البسيطة والتي يمكن من خلالها التغلب على نوبات الجوع والحاجات الملحة للأكل أثناء “إنقاص الوزن” بعيداً عن النصائح التقليدية بتناول أغذية معينة أو الإكثار من الأطعمة الخفيفة بين الوجبات، ومن تلك الخدع:

1.تنظيف الأسنان: استخدام معجون أسنان بطعم النعناع خصوصاً من الأشياء البسيطة التي تقضي على “نوبات” الجوع المفاجئ.

2- العِلْك: لن تشعر برغبة في تناول الشوكولاتة بعد مضغ العلك (اللبان)، لاسيما إن كانت بطعم النعناع أيضاً.

3- الشاي: الماء الموجود في الشاي يملأ المعدة، كما أن النكهات المختلفة للشاي تُشغل خلايا التذوق عن التفكير في الطعام، وفقاً لتقرير “بيلد دير فراو”.

4- قطرات الليمون: بعض قطرات من عصير الليمون تساعد على التحكم في الشهية.

5- القراءة: ربما لا يعتقد البعض أن قراءة كتاب قد تنسيك التفكير في الطعام وتقاوم نوبات الجوع، إلا أن الخبراء خلصوا إلى أن قراءة كتاب يهدئ الأعصاب ويساعد على التخلص من التفكير في الطعام.

6.خطط لعطلتك المقبلة: التفكير في الرحلة الصيفية المقبلة والجلوس على الشاطئ، من الأمور التي تلهي عن التفكير في الطعام.

7.اتصل بصديق مقرّب: عندما يبدأ الشعور بتناول قطعة من البيتزا أو الكعك، فإن الاتصال بالصديق المفضل والحديث عن مواضيع متنوعة يقتل هذا الشعور في بدايته.

8.تنظيف المنزل: تنظيف البيت وتلميع الزجاج وكيّ الملابس من الأنشطة القادرة على أن تجعلك تتوقف عن التفكير في الطعام.

9- الإنترنت: فتح حساب البريد الإلكتروني أو حسابك في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة كفيل بشغلك عن الطعام لساعات طويلة.