القتل تعزيراً لمواطنين تورّطا في تهريب «حشيش» بالمنطقة الشرقية

تواصل – واس:

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق جانيين لقيامهما بتهريب كمية من الحشيش المخدر وفيما يلي نصه :

قال الله تعالى ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلك لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) .

بفضل من الله تم القبض على كل من (مفرح بن مسفر بن علي اليامي)، و ( ناصر بن مسفر بن علي اليامي) سعوديي الجنسية – عند قيامهما بتهريب كمية من الحشيش المخدر ، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب إليهما وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم بقتلهما تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد الحكم من مرجعه .

وتم تنفيذ حكم القتل في الجانيين (مفرح بن مسفر بن علي اليامي)، و(ناصر بن مسفر بن علي اليامي) اليوم الاثنين 26 /8 / 1438هـ في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية .

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من اضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع اشد العقوبة على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره .

والله الهادي إلى سواء السبيل .