 «رويترز»: «الفالح» يزور العراق لمناقشة تمديد قرار خفض إنتاج النفط | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

«العمل» تطرح نظاماً لتفادي تسريح المواطنين من وظائفهم «الاتصالات» تطالب بعدم الإفصاح عن المعلومات الشخصية للأرقام المجهولة الخدمة المدنية تبدأ استقبال 1183 من المتقدمات على الوظائف الصحية عسير.. وفاة 4 من عائلة واحدة جراء حريق منزلهم في بارق «الانضباط المدرسي»: نسبة الحضور 98% من إجمالي عدد الطلاب القتل تعزيراً لمواطنين تورّطا في تهريب «حشيش» بالمنطقة الشرقية الشرقية.. القتل تعزيراً لباكستاني هرَّب «هيروين» داخل أحشائه‬ «مجلس القضاء» يعيد تنظيم الدوائر الجزائية بالمحاكم العامة في المملكة أمير مكة يوجّه بإخلاء صحن المطاف من المصلين حتى نهاية رمضان ومنع سُفر الإفطار «الشورى» يوافق على نظام الهيئة «القضائية الاقتصادية» لدول مجلس التعاون «التايمز»: «ترامب» تأكد من وقوف إيران عقبة في طريق السلام بالمنطقة «تواصل» تنفرد بالقصة الكاملة للعثور على الطالبة المفقودة «طيبة».. «البصري»: وجدتها في حالة يرثى لها

«رويترز»: «الفالح» يزور العراق لمناقشة تمديد قرار خفض إنتاج النفط

0
«رويترز»: «الفالح» يزور العراق لمناقشة تمديد قرار خفض إنتاج النفط
وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح

تواصل – وكالات:

أعلن عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عن زيارة سيقوم بها وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم “الاثنين” للعراق، لمناقشة تمديد خفض الإنتاج الذي تقوده “أوبك”.

وقال جهاد، إن وزير النفط السعودي ونظيره العراقي سيناقشان تعزيز العلاقات الثنائية وقرار “أوبك” المقبل من أجل تعزيز الأسعار العالمية وتقليل تخمة المعروض في سوق النفط العالمية، وفقاً لـ”رويترز”.

وتجتمع الدول الأعضاء في منظمة “أوبك” في فيينا في 25 مايو الجاري لبحث تمديد تخفيضات الإنتاج التي جرى الاتفاق عليها في ديسمبر الماضي بين “أوبك” و11 دولة من خارجها من بينها روسيا.

وخلال الأسبوع الماضي قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي: إن العراق يؤيد تمديد الاتفاق الحالي لكنه لم يحدد المدة، كما سبق أن أعلن وزير النفط جبار اللعيبي أن العراق يدعم التمديد لمدة ستة أشهر.

شاهد ايضا

النفط يرتفع بفعل توقعات تمديد خفض الإنتاج واحتمال تعميقه

النفط يرتفع بفعل توقعات تمديد خفض الإنتاج واحتمال تعميقه

اتفاق بين «هيئة الاستثمار» و«الغرفة التجارية الأمريكية» لتعزيز الشراكة الاستثمارية

اتفاق بين «هيئة الاستثمار» و«الغرفة التجارية الأمريكية» لتعزيز الشراكة الاستثمارية

وزير الطاقة: سنواصل خفض إنتاج النفط وانضمام منتجين صغار جدد سيساعدنا

وزير الطاقة: سنواصل خفض إنتاج النفط وانضمام منتجين صغار جدد سيساعدنا

صندوق الاستثمارات السعودي: سنستثمر خارج المملكة بالتدريج

صندوق الاستثمارات السعودي: سنستثمر خارج المملكة بالتدريج

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>