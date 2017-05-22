«رويترز»: «الفالح» يزور العراق لمناقشة تمديد قرار خفض إنتاج النفط

تواصل – وكالات:

أعلن عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عن زيارة سيقوم بها وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم “الاثنين” للعراق، لمناقشة تمديد خفض الإنتاج الذي تقوده “أوبك”.

وقال جهاد، إن وزير النفط السعودي ونظيره العراقي سيناقشان تعزيز العلاقات الثنائية وقرار “أوبك” المقبل من أجل تعزيز الأسعار العالمية وتقليل تخمة المعروض في سوق النفط العالمية، وفقاً لـ”رويترز”.

وتجتمع الدول الأعضاء في منظمة “أوبك” في فيينا في 25 مايو الجاري لبحث تمديد تخفيضات الإنتاج التي جرى الاتفاق عليها في ديسمبر الماضي بين “أوبك” و11 دولة من خارجها من بينها روسيا.

وخلال الأسبوع الماضي قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي: إن العراق يؤيد تمديد الاتفاق الحالي لكنه لم يحدد المدة، كما سبق أن أعلن وزير النفط جبار اللعيبي أن العراق يدعم التمديد لمدة ستة أشهر.