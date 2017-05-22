تسريبات تقنية تكشف عن هاتف ينافس آيفون وسامسونج

تواصل- وكالات:

كشفت بعض التسريبات عن مواصفات عالية الجودة سيتمتع بها هاتف “وان بلس 5” الجديد، والتي قد ينافس فيها آيفون 7 وسامسونج جالاكسي أس 8.

ووفقاً للتسريبات التي أعلن عنها موقع “سلاش ليكس” فإن الهاتف سيشابه بالحجم الهاتف الذي صدر العام المنقضي، لكن وضوح الشاشة سيرتفع إلى “كواد اتش دي”، والتي تفوق تقنية الـ”اتش دي”.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد بالتفاعل والترابط مع برنامج “أوكسجين أو أس” الذي تصنعه شركة الهاتف نفسها، وحسب خبراء يبقى سعر الهاتف هو العامل الذي سيحدد قوة منافسة الهاتف الجديد.

وستكون كاميرا الهاتف الخلفية بدقة 23 ميجابيكسل في حين ستكون دقة الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.