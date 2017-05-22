عسير.. وفاة 4 من عائلة واحدة جراء حريق منزلهم في بارق

تواصل – عسير:

تواصل الجهات الأمنية في محافظة بارق التابعة لمنطقة عسير، التحقيق في أسباب وفاة أربعة أشخاص في حادث حريق وقع فجر اليوم الاثنين بمركز ثلوث المنظر التابع للمحافظة.

وأوضح مصدر، أن تصاعد دخان الحريق الذي وقع في منزل مكون من دورين قد تسبب في وفاة العائلة المكونة من الأب والأم وابنة وطفل، وتعرض خادمتهم لجروح نقلت على إثرها للمستشفى العام بمحايل عسير.

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة عسير سعيد النقير؛ أن قسم الطوارئ بمستشفى محايل العام استقبل قبل فجر اليوم عدداً من المصابين إثر حريق بمنزل في ثلوث المنظر التابعة لمحافظة بارق وتمّ إعلان حالة الطوارئ بالمستشفى.

ونتج عن الحادث وفاة 4 مواطنين (رجل 50 عاماً- امرأة 43 عاماً- فتاة 18 عاماً- طفل 12 عاماً) نتيجة تعرضهم للاختناق، وإصابة عاملة منزلية من جنسية أفريقية (26 عاماً) بحروق، وقد قامت الفرق باستخراجهم وإخماد الحريق وتم استلام الحادث من قبل الشرطة لاستكمال إجراءات الإجراءات اللازمة.