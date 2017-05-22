 فتح باب الترشيح للابتعاث الخارجي بتعليم مكة | صحيفة تواصل الالكترونية

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فتح باب الترشيح للابتعاث الخارجي بتعليم مكة

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فتح باب الترشيح للابتعاث الخارجي بتعليم مكة

تواصل – واس:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة لمكاتب التعليم والمدارس التابعة لها (بنين) لشاغلي الوظائف التعليمية، عن فتح باب الترشح للابتعاث للدراسة بالخارج “للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه”.

وأوضحت الإدارة أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على رفع مستوى التطوير الأكاديمي لجميع منسوبيها، حيث تقرر فتح باب الترشح للدارسة بنظام الابتعاث للعام الدراسي القادم وفق شروط وضوابط الابتعاث، فيما تم تحديد آخر موعد لاستقبال ملفات المتقدمين يوم 4/ 11/ 1438هـ، مفيداً أن استقبال الطلبات سيكون على الإيميل الخاص بالابتعاث المرفق مع الشروط الخاصة بذلك للماجستير بنين : m.scho.moe.sa@gmail.com وللدكتوراه بنين: d.scho.moe.sa@gmail.com.

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