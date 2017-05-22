 وظائف أكاديمية وبحثية بجامعة الملك سعود | صحيفة تواصل الالكترونية

وظائف أكاديمية وبحثية بجامعة الملك سعود

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وظائف أكاديمية وبحثية بجامعة الملك سعود

تواصل – الرياض:

أعلنت جامعة الملك سعود، توافر مجموعة من الوظائف الأكاديمية في عدد من التخصصات ترغب بشغلها بكوادر سعودية مؤهلة رجال ونساء، ووظيفة باحث رجال براتب شهري مقطوع لمدة سنة قابلة للتجديد للحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصص أحياء دقيقة.

وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة الدكتور سعد الحسين، أنه يمكن التقديم على الوظائف المذكورة والاطلاع على التخصصات والمراتب والمؤهلات والشروط المطلوبة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للعمادة http://dfpa.ksu.edu.sa، مشيراً إلى أن التقديم يبدأ يوم الأحد الموافق 2 /9 / 1438هـ ويستمر لخمسة أيام عمل.

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