تعرَّف على الأضرار الناتجة عن ارتداء الأحذية الضيقة

تواصل- وكالات:

يمكن للأحذية الضيقة أن تُلحق ضرراً بالغاً بالقدمين. وإن اتباع الموضة ينبغي ألا يكون على حساب صحة وراحة القدمين أو الجسم.

وفي هذا الصدد، تقول الرابطة الأمريكية لطب الأقدام بأن الأحذية الضيقة جداً قد تؤدي إلى الأعراض التالية:

1- الوكعة bunion.

2- مسامير الجلد corns.

3- الإصبع المطرقية hammer toe، وهي الحالة التي ينثني فيها المفصل الأوسط لأحد أصابع القدم.

4- تقاطع الأصابع crossover toe، وهي الحالة التي تتقاطع فيها الإصبع الثانية أو الثالثة للقدم مع الإصبع التي تليها.

5- الظفر الناشب ingrown toenail.

6- تقرحات القدمين، وخاصة عند مرضى السكري الذين يشكون من أذية عصبية في القدم.