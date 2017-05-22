 «تواصل» تنفرد بالقصة الكاملة للعثور على الطالبة المفقودة «طيبة».. «البصري»:وجدتها في حاله يرثى لها | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

القتل تعزيراً لمواطنين تورّطا في تهريب «حشيش» بالمنطقة الشرقية الشرقية.. القتل تعزيراً لباكستاني هرَّب «هيروين» داخل أحشائه‬ «مجلس القضاء» يعيد تنظيم الدوائر الجزائية بالمحاكم العامة في المملكة أمير مكة يوجّه بإخلاء صحن المطاف من المصلين حتى نهاية رمضان ومنع سُفر الإفطار «الشورى» يوافق على نظام الهيئة «القضائية الاقتصادية» لدول مجلس التعاون «التايمز»: «ترامب» تأكد من وقوف إيران عقبة في طريق السلام بالمنطقة «تواصل» تنفرد بالقصة الكاملة للعثور على الطالبة المفقودة «طيبة».. «البصري»: وجدتها في حالة يرثى لها المدينة.. اعتماد حركة النقل الداخلية لقائدي المدارس «مياه الباحة» تفتح عدداً من السدود وتحذر من مجاري الأودية «أسوشيتد برس»: تغيير كامل ومفاجئ في وجهات نظر «ترامب» تجاه المملكة والإسلام «لجنة الاستقدام»: الفلبين ترفض إدراج عاملاتها في تطبيق «مساند» بالصور.. الرئيس الأمريكي يغادر الرياض بعد زيارة رسمية استمرت يومين

«تواصل» تنفرد بالقصة الكاملة للعثور على الطالبة المفقودة «طيبة».. «البصري»: وجدتها في حالة يرثى لها

3
«تواصل» تنفرد بالقصة الكاملة للعثور على الطالبة المفقودة «طيبة».. «البصري»: وجدتها في حالة يرثى لها
  • المواطن أحمد البصري (61 عاماً) وجدها على رصيف المحال التجارية بطريق العروبة بعد عصر أمس
  • “البصري”: “طيبة” كانت تمشي على الرصيف تائهة وخائفة جداً
  • لماذا اطمأنت “طيبة” لـ”البصري” ولجأت إليه؟

تواصل – سامي الثبيتي:

حصلت “تواصل” على القصة الكاملة للعثور على الطالبة المفقودة “طيبة”، على رصيف طريق العروبة بحي العليا شمال الرياض، وهي تسير هائمة على وجهها، خائفة في حالة يرثى لها.

وكشف الشاب “فهد البصري” لـ”تواصل” كيف عثر والده “أحمد البصري ٦١ عاماً” على “طيبة”، عصر أمس الأحد، والحالة السيئة التي كانت عليها الفتاة.

وقال “البصري”: “بعد عصر أمس الأحد، وتحديداً الخامسة والنصف كان والدي في طريقه إلى إحدى الصيدليات المجاورة للمنزل، وبعد أن أوقف سيارته على طريق العروبة باتجاه الشرق بحي العليا، قبل تقاطع طريق العروبة مع طريق المهندس مساعد العنقري، لفت انتباهه طفلة في حالة يرثى لها ووضعها مريب، كانت تمشي على رصيف المحال التجارية تائهة، وكانت خائفة جداً وعندما شاهدت الوالد لجأت إليه، ربما لكبر سنة شعرت بنوع من الأمان، حيث إن عمر الوالد 61 سنة”.

وأضاف “البصري”: “بدأ الوالد يسألها عن شخصيتها ويطمئنها، وتكلمت معه الطالبة وذكرت بعض الأمور عن وضعها وحالتها، ولكنه لم يكن يعلم عن قضية “طيبة” المفقودة أي شي ولم يشاهد صورها، ولم يقرأ عن خبر فقدانها من قبل”.

وتابع قائلاً: “الوالد أول ما فكر فيه إبلاغ الجهات الأمنية عثوره على فتاة مفقودة، لإيصالها لأهلها، وفي هذه الأثناء حضر مواطن مع عائلته، وشاهدوا الوالد مع الفتاة، واشتبهوا بها أنها الطالبة المفقودة “طيبة”، فبادروها بالسؤال: هل أنتي طيبة؟ فردت الطالبة “نعم”، فسألهم الوالد هل تعرفونها؟ قالوا “نعم”، وأبلغوا الوالد بالموضوع وأنها مفقودة، وأنهم يعلمون كيفية إيصالها لعائلتها”.

وأردف “البصري” قائلاً: “كان الوالد متأثراً جداً وخائفاً على الطفلة، عند ذلك قام الشاب بالاتصال على عائلة “طيبة” الموضح على حساب بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وكان رقم يخص قريب لها، وأخبروه بأن “طيبة” موجودة معهم”.

وتابع: “الوالد قام بالحديث مع قريب الفتاة ووصف له المكان ليحضر، بعد ذلك ركبت “طيبة” في سيارة الأخ محمد المطيري ووالدته، لتطمئن الطفلة وترتاح من حرارة الجو، وتم إبلاغ الجهات الأمنية”.

وأضاف “البصري”: “انتظر الوالد مع أسرة المطيري في الموقع، حتى حضرت الشرطة، واطمأن على وضع الفتاة، واستأذن الوالد من الجميع بعد وصول عدد من الدوريات الأمنية واتجه عائداً للبيت”.

وقال الشاب “فهد البصري”: “حضرت إلى الموقع في آخر لحظة بعد حضور الجهات الأمنية، وسألت الوالد عن المشكلة، فأخبرني أنه وجد هذه الطفلة تائهة، وكان ينتظر حضور الجهات الأمنية، وعند عودتنا إلى المنزل ذكر الوالد تفاصيل القصة أمام العائلة، مشيراً إلى أنه عندما وجدها لم يكن يعلم أنها الطفلة المفقودة من أمام مدرستها والمعلن عن فقدانها قبل أربعة أيام”.

وكان محمد آل جاسم التميمي ابن عم الطالبة “طيبة”، قال في تغريدة له على حسابه في “تويتر”: “بالنسبة للي لقوا طيبة ثلاثة، الأول أحمد البصري، والثاني محمد المطيري، والثالثة متصلة، يستاهلون كل خير وننسق معهم”.

أخبار متعلقة

بعد 4 أيام من اختفائها.. العثور على الطالبة طيبة

وصفه بالاختطاف البشع.. «التميمي» يروي تفاصيل مثيرة حول اختفاء الطالبة «طيبة»

شاهد ايضا

القتل تعزيراً لمواطنين تورّطا في تهريب «حشيش» بالمنطقة الشرقية

القتل تعزيراً لمواطنين تورّطا في تهريب «حشيش» بالمنطقة الشرقية

الشرقية.. القتل تعزيراً لباكستاني هرَّب «هيروين» داخل أحشائه‬

الشرقية.. القتل تعزيراً لباكستاني هرَّب «هيروين» داخل أحشائه‬

«مجلس القضاء» يعيد تنظيم الدوائر الجزائية بالمحاكم العامة في المملكة

«مجلس القضاء» يعيد تنظيم الدوائر الجزائية بالمحاكم العامة في المملكة

أمير مكة يوجّه بإخلاء صحن المطاف من المصلين حتى نهاية رمضان ومنع سُفر الإفطار

أمير مكة يوجّه بإخلاء صحن المطاف من المصلين حتى نهاية رمضان ومنع سُفر الإفطار

٣ تعليقات

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>