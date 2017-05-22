 7 نصائح للتمتع بصفاء ذهني يدفعك للقدرة على الإبداع | صحيفة تواصل الالكترونية

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7 نصائح للتمتع بصفاء ذهني يدفعك للقدرة على الإبداع

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7 نصائح للتمتع بصفاء ذهني يدفعك للقدرة على الإبداع

تواصل- وكالات:

مشاكل الحياة الكثيرة تضع الإنسان دائما تحت ضغط نفسي وعصبي يفقده القدرة على التفكير والإبداع لعدم صفاء ذهنه وعقله.

وفي هذا الصدد، إليك بعض الخطوات والنصائح التي قد تساعد على الخروج من ضغط العمل اليومي والتمتع بصفاء ذهن يدفع الشخص للقدرة على الإبداع وهى كالآتي:

1- الاسترخاء في وضع مريح مع غلق العينين وتخيل أي منظر طبيعي مع أخذ نفس عميق للشعور بالراحة.

2- تكرار تمرين الاسترخاء 3 مرات في اليوم لتنظيم حركة دخول الأكسجين للجسم.

3-  التخلص من التوتر والقلق من خلال عدم التفكير دائما في أزمات العمل داخل البيت والعكس.

4-  تنظيم الوقت وعدم استغلاله كله للعمل، ومحاولة إيجاد حلول غير مألوفة بعيداً عن القيود الحياتية.

5-  ممارسة الرياضة يومياً تساعد على صفاء الذهن والهدوء.

6- ممارسة الهواية المفضلة لديك خلال اليوم يجعلك تشعر بالسعادة وتصفي ذهنك من ضغوط الحياة.

7- العلاقات الاجتماعية والتواصل مع الأهل يعطى الشعور بالأمان والاستقرار.

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