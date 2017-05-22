 الشرقية.. القتل تعزيراً لباكستاني هرَّب «هيروين» داخل أحشائه‬ | صحيفة تواصل الالكترونية

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الشرقية.. القتل تعزيراً لباكستاني هرَّب «هيروين» داخل أحشائه‬

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الشرقية.. القتل تعزيراً لباكستاني هرَّب «هيروين» داخل أحشائه‬

تواصل – واس:

أصدرت وزارة الداخلية بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة لتهريبه كمية من الهيروين المخدر بالمنطقة الشرقية، فيما يلي نصه :
قال الله تعالى ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلك لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) .

بفضل من الله تم القبض على المدعو / نيازمين زراين خان ـ باكستاني الجنسية ـ عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له؛ وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه .

وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً في الجاني / نيازمين زراين خان – باكستاني الجنسية – اليوم الاثنين 26 /8 /1438هـ في المنطقة الشرقية .
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره ، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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