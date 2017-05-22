5 أسباب لتقلبات السكر في الدم.. تعرّف عليها

تواصل ـ وكالات:

يشير الأطباء لوجود أسباب مختلفة تكون وراء تقلبات سكر الدم في الجسم أبرزها مشروبات الكافيين وبشكل خاص “القهوة”، وقائمة أخرى، وفقاً لما ذكره موقع “webmd” الطبي، تشمل الآتي:

مشروبات الكافيين

يمكن أن يرتفع السكر في الدم بعد تناول القهوة بسبب الكافيين وينطبق الشيء نفسه على الشاي الأسود والشاي الأخضر ومشروبات الطاقة، خاصة عند الأشخاص المصابين بمرض السكر يتفاعلون مع الأطعمة والمشروبات بشكل مختلف.

الطعام الصيني

عندما تناول وجبة من لحم البقر أو الدجاج الحلو، فإنه ليس فقط الأرز الأبيض الذي يمكن أن يسبب مشكلة، إنما أيضاً الأطعمة عالية الدهون يمكن أن تجعل نسبة السكر في الدم تبقى لفترة أطول، ونفس الشيء على البيتزا، والبطاطس المقلية، وغيرها من الأشياء اللذيذة التي لديها الكثير من الكربوهيدرات والدهون.

ضغط العمل

عندما تكون تحت ضغط، يفرز جسمك هرمونات يمكن أن تسبب ارتفاع السكر في الدم، وخاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2، وهنا ينصح الأطباء بتعلم الاسترخاء مع التنفس العميق وممارسة الرياضة.

أدوية البرد

مضادات الاحتقان التي تحتوي على “السودوإيفيدرين” أو “فينيليفرين” يمكن أن ترفع نسبة السكر في الدم، وأدوية البرد أيضاً في بعض الأحيان تحتوى على القليل من السكر، لذلك ابحث عن مكونات الدواء قبل تناوله، فعلى سبيل المثال مضادات الهيستامين لا تسبب مشكلة مع السكريات في الدم، لذلك اسأل الصيدلي عن الآثار الجانبية المحتملة عند طلب العلاج دون وصفة من الطبيب أو روشتة.

الزبادي

احذر من الأطعمة التي تحتوي على بكتيريا صحية مثل أنواع الزبادي المختلفة، لأنها تحسن الهضم ولكن المضاف إليها السكر والفواكه تتحكم في نسبة السكر في الدم.