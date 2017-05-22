بعد نجاح قمم الرياض.. إيران تهاجم المملكة وترامب وصفقات الأسلحة تُرهبها

تواصل – وكالات:

بدأت إيران بِالرَّدِّ بحذر على مخرجات زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى المملكة والانتقادات الحادة التي طالتها خلال القمة العربية – الإسلامية – الأمريكية، وُصُولاً إلى اتهامها بالإرهاب.

وَقَالَ وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، قَالَ فيها: “إيران التي أنجزت لتوها انتخابات حقيقية تتعرض لهجوم من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية” – حَسْبَ تعبيره -.

وتساءل الوزير الإيراني في تغريدته ما إذا كان ترامب يمارس السياسة الخارجية أم يهدف للحصول على أموال الصفقات التجارية مع السعودية المقدرة بـ480 مليار دولار – على حد قوله -.

أما وكالة “فارس” الإيرانية فقَدْ نقلت عن أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي، انتقاده لصفقات الأسلحة الأمريكية الضخمة مع السعودية.