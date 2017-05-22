«الشورى» يوافق على نظام الهيئة «القضائية الاقتصادية» لدول مجلس التعاون

تواصل ـ الرياض:

وافق مجلس الشورى على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وناقش في جلسته اليوم، التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي ١٤٣٦-١٤٣٧هـ.

وأكد بيان للمجلس، أن نتائج القمة “السعودية- الأمريكية” ستسهم في توطيد العلاقات الاستراتيجية، مشيرا إلى أن اختيار الرئيس الأمريكي للمملكة في أولى زياراته الخارجية دلالة على أهمية المملكة وما يحتله الملك سلمان من ثقل سياسي.

وأوضح البيان، أن الرؤية الاستراتيجية المشتركة بين المملكة وأمريكا تعد نقطة تحول في العلاقات الثنائية بين البلدين، وأضاف أن اللقاء التشاوري لقادة دول الخليج يؤكد تضامن دول المجلس وحرصهم على رخاء شعوبهم.

وأكد مجلس الشورى، أن انعقاد القمم في الرياض أظهر حكمة الملك سلمان كقائد سياسي يحظى بتقدير عربي وإسلامي و دولي، مشيرا إلى أنه أظهر بعضاً من مكامن القوة التي تمتلكها المملكة وما تمثله من أهمية لدى المسلمين.

وأضاف البيان: إعلان الرياض عزم أكيد على بناء استراتيجية صلبة لشراكة تواجه التطرف والإرهاب، و”اعتدال” دلالة على عزم المملكة المتجدد لمحاربة الإرهاب والفكر المتطرف.