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المدينة.. اعتماد حركة النقل الداخلية لقائدي المدارس

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المدينة.. اعتماد حركة النقل الداخلية لقائدي المدارس

تواصل ـ فريق التحرير:

اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم، اليوم، حركة النقل الداخلية لقائدي المدارس لمختلف مراحل التعليم العام للعام الدراسي 1438/ 1439هـ، شملت 67 مديراً وفق الضوابط والتعليمات الخاصة بها والمصلحة التعليمية وتحقيقاً لمن أبدى رغبته بالنقل.

وأوضح مدير الإدارة المدرسية بتعليم المدينة المنورة أحمد بن علي المدخلي، أن الحركة اتسمت بالدقة والشفافية وجاءت وفقاً لرغبات وطلبات النقل التي تقدم بها قائدو المدارس وقد تمت المفاضلة بينهم وفق برنامج حاسوبي تم إعداده لذلك ولأول مرة.

وأشار إلى أن المشمولين بالحركة الداخلية يمكنهم الاطلاع عليها على رابط بوابة الإدارة http://www.madinaedu.gov.sa.

 

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