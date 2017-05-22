«أسوشيتد برس»: تغيير كامل ومفاجئ في وجهات نظر «ترامب» تجاه المملكة والإسلام

تواصل- سامر محمد:

قالت وكالة أنباء “أسوشيتد برس”: إن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” يجد نفسه متكيفاً مع دبلوماسية الشرق الأوسط، حيث أصدر عدداً من التصريحات التي تتعارض مع حديثه الحاد والمناهض للإسلام خلال حملته الانتخابية العام الماضي.

وأشارت الوكالة في تقرير أوردته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إلى أن “ترامب” عندما كان مرشحاً رئاسياً اعتاد الهجوم على حملة منافسته الديمقراطية “هيلاري كلينتون” لفشلها في استخدام عبارة “الإرهاب الإسلامي الراديكالي”، لكن عندما ألقى خطاباً في الرياض أمس، ساعيا لكسب الدعم من أجل القتال ضد الإرهاب، لم يستخدم هو الآخر تلك العبارة.

وذكرت أن “ترامب” انتقد أيضاً “كلينتون” بشأن مؤسسة أسرتها التي قبلت تبرعات من السعودية ودول شرق أوسطية أخرى، لكن البنك الدولي يتحدث الآن عن أن بعض هذه الدول تتبرع بملايين الدولارات لواحدة من الصناديق التي تشرف عليها “إيفانكا” نجلة الرئيس الأمريكي.