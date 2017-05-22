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«العمل» تطرح نظاماً لتفادي تسريح المواطنين من وظائفهم

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«العمل» تطرح نظاماً لتفادي تسريح المواطنين من وظائفهم

تواصل – الرياض:

طرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برنامجاً جديداً باسم “تقاسم العمل” على بوابة «معاً للقرار»، ويسمح البرنامج لأصحاب العمل بتقليل عدد ساعات الدوام والأجر المتفق عليه لفترة محددة.

وصممت الوزارة البرنامج لتفادي تسريح العاملين السعوديين في حال تباطؤ العمل بشكل زائد ولظروف خارجة عن الإرادة، لافتة إلى أنه سيتم تعويض تخفيض راتب العامل من خلال الدعم الذي يقدمه نظام «ساند»، بحسب “عكاظ”.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج تطوعي، ويشترط الاشتراك فيه إثبات وجود انخفاض في عوائد المنشأة، وأن تكون المنشأة تمارس النشاط دون انقطاع لمدة لا تقل عن 24 شهراً قبل تقديم الطلب، وأضافت أن مشاركة العاملين في البرنامج اختيارية، والمشاركة تنحصر على السعوديين العاملين بدوام كامل لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر عند تاريخ تقديم الطلب.

وأكدت الوزارة أنه لا يجوز خفض ساعات عمل العاملين المشاركين وأجورهم بنسبة تتجاوز 50% من ساعات عملهم وأجورهم الأصلية، ويجب ألا يقل راتب العامل عن 3000 ريال بعد خفض ساعات العمل والأجور، كما لا يجوز إشراك العامل في البرنامج لأكثر من ستة أشهر.

وأشارت إلى أن برنامج «ساند» يقوم بتعويض نسبة الانخفاض في أجور العاملين بمعدل 60% من الأجر للأشهر الثلاثة الأولى، و50% من الأجر للأشهر التسعة التالية، مبينة أنه يحق للعاملين التظلم لدى الوزارة في حال وجود سوء في استخدام البرنامج.

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