توقعات برياح مثيرة للأتربة تحد من الرؤية على مناطق متفرقة بالمملكة

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والرياض والشرقية تمتد إلى منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الأجزاء الشرقية منها) .

كما تتكون السحب الرعدية الممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الغربية والجنوبية من منطقة الرياض).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.