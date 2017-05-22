 تحطم مروحية للجيش الجزائري ومقتل طاقمها | صحيفة تواصل الالكترونية

تحطم مروحية للجيش الجزائري ومقتل طاقمها

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تحطم مروحية للجيش الجزائري ومقتل طاقمها

تواصل – وكالات:

أعلن مصدر عسكري جزائري، عن تحطم طائرة مروحية تابعة للقوات البحرية الجزائرية، ومصرع أفراد طاقمها المكون من ثلاثة أفراد، بمنطقة حمر العين ولاية تيبازة على بعد 100 كيلومتر من العاصمة الجزائر.

وقال المصدر، في تصريحات، “إن المروحية كانت تقوم بجولة استطلاعية، وقد اصطدمت بعمود كهربائي مما أدى إلى اشتعال النار فيها وارتطامها بالأرض ومصرع قائدها ومساعديه الاثنين”.

وأضاف أن سيارات الإسعاف هرعت إلى موقع الحادث، فيما قامت قوات الجيش الجزائري بتطويق الموقع، مشيرًا إلى أن وزارة الدفاع الجزائرية شكلت خلية أزمة لمتابعة التحقيقات في الحادث.

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