«المرور» تعلن الطرق المُغلقة والبديلة بالرياض

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كشفت الإدارة العامة للمرور، عن الطرق التي تم إغلاقها مؤقتاً بدءاً من صباح اليوم الاثنين بالعاصمة الرياض والطرق البديلة لها.

وأوضحت “المرور” أن الطرق المغلقة؛ هي: طريق مكة باتجاه الشرق قبل تقاطعة مع طريق الملك فهد، وطريق الملك فهد ما بين تقاطع الملك سعود والأمير محمد بن عبد العزيز بالاتجاهين.

وأضافت أن الطرق البديلة هي: طريق الملك عبد العزيز، وطريق الملك عبدالله، وطريق أبي بكر الصديق؛ بالإضافة للنفق السالك باتجاه الجنوب، وطريق الأمير تركي الأول، وشارع العليا، وشارع التخصصي، وجميع الطرق الدائرية.