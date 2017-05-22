 البيت الأبيض: «ترامب» سيلتقي مع قادة دول الخليج سنوياً | صحيفة تواصل الالكترونية

البيت الأبيض: «ترامب» سيلتقي مع قادة دول الخليج سنوياً

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البيت الأبيض: «ترامب» سيلتقي مع قادة دول الخليج سنوياً

تواصل – وكالات:

قال مسؤول في البيت الأبيض: إن الرئيس الأمريكي، وافق خلال نهاية هذا الأسبوع على الاجتماع مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي على أساس سنوي، وفقا لـ”CNN”.

وأضاف المسؤول، أن الجلسات السنوية بين “ترامب” ومجلس التعاون الخليجي ستركز على مراجعة التطورات في مجال مكافحة تمويل الإرهاب والتطرف بشكل عام، مضيفا أن أنباء هذا الاتفاق ستعلن اليوم الاثنين.

تأتي هذه التصريحات في ختام زيارة “ترامب”، للمملكة العربية السعودية، حيث شارك في ثلاث قمم: “سعودية- أمريكية وخليجية-أمريكية وعربية-إسلامية-أمريكية”، وشهد توقيع اتفاقيات مع المملكة تقدر بأكثر من 400 مليار دولار، حسبما قال في خطابه أمام أكثر من 55 من قادة العالم الإسلامي.

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