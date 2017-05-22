 المخلوع «صالح» يتلقى تهديدات بـ«التصفية» من الحوثيين | صحيفة تواصل الالكترونية

المخلوع «صالح» يتلقى تهديدات بـ«التصفية» من الحوثيين

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المخلوع «صالح» يتلقى تهديدات بـ«التصفية» من الحوثيين

تواصل – متابعات:

كشفت مصادر مطلعة في صنعاء، عن تصاعد الخلافات بين الانقلابيين في اليمن، حيث طلب الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، من قيادات حزبه “المؤتمر الشعبي العام”، التوقف عن مهاجمة الحوثيين على خلفية تلقيه تهديدات بتصفيته.

وأوضحت المصادر، بحسب “عكاظ”، أن اجتماعاً ضم قيادات حوثية كبيرة وقيادات من حزب المؤتمر الأسبوع الماضي أطلق خلالها الحوثيون تهديدات مباشرة بتصفية كل من يقف أمام مشروعهم من أتباع صالح، مؤكدة أن المخلوع رضخ لهم ووافق على هدنة إعلامية.

وأشارت المصادر إلى أن المخلوع اجتمع مع قيادات حزبية نهاية الأسبوع الماضي لإبلاغهم بخطورة التهديدات الحوثية على حياته وأفراد عائلته في صنعاء، مطالباً إياهم بالتوقف عن مهاجمة الحوثيين والالتزام باتفاق التهدئة.

وتحدثت المصادر، عن أن المخلوع أبلغ قيادات حزبية وقبلية أن المتهورين ممن يبحثون عن المنافع والنهب ويحلمون بالسلطة لن يكون لهم مكان وسيعودون إلى حيث كانوا في الكهوف، في إشارة إلى الحوثيين.

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