 «الزكاة والدخل»: الضريبة المضافة ستطبق على «البناشر والبقالات» | صحيفة تواصل الالكترونية

«الزكاة والدخل»: الضريبة المضافة ستطبق على «البناشر والبقالات»

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«الزكاة والدخل»: الضريبة المضافة ستطبق على «البناشر والبقالات»

تواصل – الرياض:
كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن جميع منشآت ومؤسسات القطاع الخاص التي تزيد إيراداتها السنوية على 375 ألف ريال، ستخضع لضريبة القيمة المضافة التي تطبق بداية من يناير 2018، وتحتسب شهرياً.

وأكدت أن القرار سيطبق على الجميع بما في ذلك محلات تغيير الزيوت (البناشر)، والبقالات والمنشآت الصغيرة، التي تنطبق عليها الشروط، محذرة من تطبيق عقوبات صارمة تصل إلى الغرامة والسجن على المخالفين والمتهربين، بحسب “عكاظ”.

وبيّنت الهيئة في ورشة عمل في غرفة تجارة وصناعة جدة أمس (الأحد)، حضرها مساعد الأمين العام للغرفة مازن كتبي، بقاعة صالح التركي، بمشاركة أكثر من 100 محاسب قانوني، عن مسودة قانون الضريبة المضافة التي حددت بـ5% ويجري تطبيقها بداية من شهر يناير 2018.

وقال رئيس الفريق القانوني للضرائب غير المباشرة مسفر الدحيم: “إن الضريبة المضافة تعتبر الأقل في العالم، إذ حدد المعدل القياسي بـ 5%، مع إمكانية استردادها مع حق الخصم في ضريبة المدخلات”.

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