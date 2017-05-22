الرئيس اليمني يشكر دول الخليج لحرصها على وحدة بلاده

تواصل – وكالات:
أكد الرئيس اليمني عبدربه هادي، أن دول الخليج قطعت مع الحكومة الشرعية شوطاً كبيراً في معركة إنهاء الانقلاب الدموي المتخلف والتصدي للمشروع الفارسي واستعادة الدولة اليمنية والحفاظ على وحدتها واستقرارها وتمكين الشرعية من بسط نفوذها على كامل التراب الوطني.
وأشار هادي في كلمة له بمناسبة احتفال بلاده بمرور الذكرى السنوية الـ 27 لقيام الوحدة بين الشمال والجنوب، إلى أن اليمن ستظل سياجاً منيعاً وحامياً لدول الخليج والدول العربية والعالم وعدم تحولها إلى قاعدة إيرانية فارسية لابتزاز الجيران وتهديد العالم في سبيل وهم مشروعها الإمبراطوري التوسعي الزائف.
وقال الرئيس اليمني، في كلمته: إن دول التحالف أثبتت لليمن وللمجتمع الدولي التزامهما تجاه أمن واستقرار ووحدة ومصلحة الشعب اليمني.
وأثنى الرئيس اليمني، على جهود دول الخليج العربية ومساهمتها في وضع حلول لرأب الصدع الوطني ومنحها الكثير من الأمل لليمنيين في الشمال والجنوب وفي الداخل والخارج، مبيناً أن الشرعية والتحالف العربي أجهضا الحلم الفارسي إلى الأبد في تحويل اليمن إلى قاعدة تبتز من خلالها جيرانها والمنطقة العربية والعالم.