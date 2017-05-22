الرئيس اليمني يشكر دول الخليج لحرصها على وحدة بلاده

تواصل – وكالات:

أكد الرئيس اليمني عبدربه هادي، أن دول الخليج قطعت مع الحكومة الشرعية شوطاً كبيراً في معركة إنهاء الانقلاب الدموي ‏المتخلف والتصدي للمشروع الفارسي واستعادة الدولة اليمنية والحفاظ على وحدتها ‏واستقرارها وتمكين الشرعية من بسط نفوذها على كامل التراب الوطني. ‏

وأشار هادي في كلمة له بمناسبة احتفال بلاده بمرور الذكرى السنوية الـ 27 لقيام الوحدة بين ‏الشمال والجنوب، إلى أن اليمن ستظل سياجاً منيعاً وحامياً لدول الخليج والدول العربية ‏والعالم وعدم تحولها إلى قاعدة إيرانية فارسية لابتزاز الجيران وتهديد العالم في سبيل وهم ‏مشروعها الإمبراطوري التوسعي الزائف.‏

وقال الرئيس اليمني، في كلمته: إن دول التحالف أثبتت لليمن وللمجتمع الدولي التزامهما تجاه أمن واستقرار ووحدة ‏ومصلحة الشعب اليمني.

وأثنى الرئيس اليمني، على جهود دول الخليج العربية ومساهمتها في وضع حلول لرأب الصدع ‏الوطني ومنحها الكثير من الأمل لليمنيين في الشمال والجنوب وفي الداخل والخارج، مبيناً ‏أن الشرعية والتحالف العربي أجهضا الحلم الفارسي إلى الأبد ‏في تحويل اليمن إلى ‏قاعدة تبتز من خلالها جيرانها والمنطقة العربية والعالم.