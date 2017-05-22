قطر تستنكر المقالات الإعلامية حول موقفها من الإرهاب

تواصل – وكالات:

أعربت دولة قطر عن استنكارها واستغرابها الشديدين بشأن ما يتم بثه من مقالات إعلامية من قبل عدد من المنظمات التي تعمل ضد دولة قطر فيما يتعلق بالإرهاب، والادعاء بتعاطف دولة قطر أو تجاهلها لأفعال الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط.

وأكد مدير مكتب الاتصال الحكومي الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني أن ما تضمنته هذه المقالات من مزاعم، مجرد آراء ومغالطات وافتراءات عارية عن الصحة وخاطئة كلياً، مشددا على أنه يتعين على الكتاب أصحاب مثل هذه المقالات أن يدركوا أن الإرهاب ظاهرة عالمية وأن دولة قطر مستهدفة كباقي دول منطقة الشرق الأوسط من قبل الجماعات الإرهابية التي تهدد أمن المنطقة والعالم بأسره. حسب “الإخبارية”

وأوضح آل ثاني بأن هذه الحملة الممنهجة والمغرضة ضد دولة قطر لها أسبابها المعروفة والمفهومة، لذا تم نشر هذه المقالات قبيل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط.

وأكد أن قطر، كعضو في المجتمع الدولي، لا تألو جهدا على المستوى الإقليمي أو في إطار الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب، وأنها عضو فاعل في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وشدد آل ثاني بأن هذه الاتهامات والادعاءات التي توجه ضد قطر في هذا الشأن باطلة، وعندما ينكشف من يقف وراء هذه الحملات ضد دولة قطر في المستقبل ستتضح جليا الدوافع الحقيقية وراء مثل هذه الأفعال والجهود للمساس بسمعة دولة قطر، وحتى ذلك الحين نحن على يقين من أن هذه الادعاءات بأن قطر تدعم الإرهاب كذبة مصطنعة.