 «أمن المنشآت» تُخرج 50 مقاتلاً لمكافحة الإرهاب والتدخل السريع بالمملكة | صحيفة تواصل الالكترونية

«أمن المنشآت» تُخرج 50 مقاتلاً لمكافحة الإرهاب والتدخل السريع بالمملكة

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«أمن المنشآت» تُخرج 50 مقاتلاً لمكافحة الإرهاب والتدخل السريع بالمملكة

تواصل – الرياض:

كشف قائد قوات أمن المنشآت اللواء سعد الجباري عن صدور موافقة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على عقد دورات تخصصية داخل المملكة وخارجها بمختلف أنواعها لقوات أمن المنشآت في مجال مكافحة الإرهاب والتدخل السريع.

وأكد في حفلة تخريج دورة جديدة لمكافحة الإرهاب والتدخل السريع بمركز تدريب القوات في جدة أمس (الأحد)، استمرار رفع مستوى التدريب لكافة منسوبي قوات أمن المنشآت للذود عن مقدرات الوطن بطرق احترافية ومنهجية عالية تساعد في صد الهجوم على أي موقع بمشاركة الجهات الأمنية الأخرى، وفقا لـ”عكاظ”.

ومن جانبه، قال مساعد قائد قوات أمن المنشآت للتخطيط والتطوير اللواء عبدالله الخلف، أن عدد من التحق بالدورات بلغ 77 متدربا من أفرع القوات في المدينة المنورة وعسير وجازان ونجران ومكة المكرمة والحدود الشمالية وتبوك، وخضع المتدربون إلى دورات في اللياقة البدنية والمهارات الخاصة والحواجز الميدانية ورفع الأثقال والأحمال الزائدة والسير الطويل وتخطي الحواجز والخنادق وحمل الأمتعة والسير في تضاريس صعبة، واجتاز 50 متدربا الدورة وحققوا المعدل اللياقي الذي أهلهم للدخول إلى دورة مكافحة الإرهاب والتدخل السريع.

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