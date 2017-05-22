 بالفيديو.. لص تفاجأ بكاميرا مراقبة فكان هذا رد فعله! | صحيفة تواصل الالكترونية

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بالفيديو.. لص تفاجأ بكاميرا مراقبة فكان هذا رد فعله!

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بالفيديو.. لص تفاجأ بكاميرا مراقبة فكان هذا رد فعله!

تواصل – فريق التحرير:

وثّق مقطع فيديو متداول ردة فعل غير متوقعة من أحد اللصوص، عندما رأى كاميرا المراقبة ترصده حركاته، حيث هم بالانصراف والتراجع عن تنفيذ عملية السرقة.

وأظهر المقطع اللص وهو يترجل من سيارة أمام أحد المنازل بالكويت، حيث قرر السطو على المنزل وسرقته، وعندما اقترب من المنزل، اكتشف وجود كاميرا مراقبة، فقرر العودة مرة أخرى إلى السيارة وإلقاء التحية ملوحاً بيده إلى الكاميرا.

وأكد متداولو المقطع على أهمية كاميرات المراقبة في حماية المنازل من اللصوص، والتي كان لها الدور الكبير في حماية صاحب المنزل من السرقة بتوفيق الله سبحانه وتعالى.

 

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