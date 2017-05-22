في ليلة بهية.. تخريج الدفعة الأولى بمشروع «رائدات» وتكريم المدربات والداعمين (صور)

تواصل – هياء الدكان:

خرّج مشروع “رائدات” لتأهيل القيادات لتأهيل المربيات والقيادات التربويات الدفعة الأولى لعام 1437 – 1438 يوم الجمعة الماضي، الموافق 23/8/1438 برعاية كريمة من الأميرة جواهر الفرحان آل سعود، وحضور جمع من الأكاديميات والمدربات والمشرفات والتربويات في القاعة الكبرى بدار الهداية النسائية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض.

حيث انطلق المشروع بإدارة كريمة حكيمة حرصوا على المفيد واهتموا بالتجديد وثابروا حتى جنوا ثمار جهدهم في يوم سعيد قدمت الشكر والامتنان والدعاء والعرفان للداعمين للمشروع ولسان حالنا يقول كما قال الشاعر:

ولو أن لي في كل منبت شعرة لسانا يطيل الشكر كنت مقصرا

وقدمت مديرة المشروع ماجدة العصلاني شكر خاص لكل الداعمين لمشروع رائدات، وهم مركز صناعة الأفكار ومؤسسة الشيخ حمد الحصيني، ومؤسسة الشيخ محمد صالح الشاوي ومؤسسة المربي ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الروابي، ومدارس الهداية النسائية لتحفيظ القرآن لاستضافتها الحفل الختامي وشكر لفريق العمل المميز مدير المشروع، الأستاذ أحمد الخميس ومديرة المشروع الأستاذة ماجدة العصلاني ومشرفة المشروع الأستاذة برآءة السوادي وسكرتيرة المشروع الأستاذة هاجر السالم وكوكبة الرائدات الرائعات في العديد من المجالات.

وقالت العصلاني: “أخواتي الرائدات، الرائدات في الهمة والنشاط والعزيمة والإصرار، الرائدات في المثابرة على العمل والاستمرار في البذل والعطاء، الرائدات في تركيز الاهتمام على إحراز السبق والتفوق، الرائدات في القدرة على العمل ضمن فريق توحدت أهدافه، سنفتقد وإياكم حلاوة ولذة صباحات يوم السبت حيث الطرق سالكة وهادئة، نختم دورتنا هذه والتي استمرت لثلاثة فصول دراسية راجين أن نكون قد وفقنا في مشروع رائدات في تلبية طموحاتكم وتحقيق تطلعاتكم وكنا عند حسن ظنكم ونحن على يقين في مشروع رائدات أنكم نواة لمشاريع رائدة”.

بدورها قالت الرائدة موضي العتيبي في فقرة “بوح رائدات”: “عندما نأمر القلم أن يعبر ويخوض في عالم البوح والكتابة عن ذكريات محفورة في الذاكرة وأيام مليئة بالفائدة، فكيف للقلم أن يفصح وهو جماد عن مكنونات الروح، وكيف للمحب أن يعدد جميل الخصال وتلك الذكريات ويبوح، عن رائدات العلم والحب نتحدث وذكرهن عبقا يفوح، من يحملن همما تتوقد وتعتلي كل الصروح، أيا رائدة ثقي أننا لن نحقق التقوى وفي سلم المجد لن نرقى إلا باتباع المولى والسنة الأصفى”.

وثمن الدكتور أحمد الجهيمي المشروع قائلاً: “رائدات.. نعم رائدات في العلم والفكر والمنهج ؛ نعم رائدات في القيم والمهارات ؛ نعم رائدات في بعد النظر واستشراف المستقبل”.

وأثنى الدكتور عجلان العجلان على رسالة المشروع وقال: “يطيب لي أن أكون مع أخوات فاضلات ومربيات يقمن برسالة عظيمة وشرف كبير اختصهن الله به لمناقشة أهم الأساليب في التربية ألا وهو التربية بالأخلاق”.

بدورها علقت الرائدة عهود الأطرم على المشروع فقالت: “أبجديات الثناء لا تفي، رائدات اللبنة الذهبية في القيادة فشكرا من القلب ثم شكرا”، وقالت الرائدة آلاء الضبيبان “رائدات علم عمل صحبة وإخاء ارتقاء، وقالت الرائدة أشواق العصيمي: ” ازداد عقلي عمرا علما وفهما صقلتني الخبرات أدركت الكثير أحببت الحب الذي ألهمنا هكذا صنع رائدات”.

وأضافت الرائدة منيرة الهندس “للفرح دوما طعم ولكن بعد الإنجاز له طعم آخر وإذا كان مع مجموعة مثلكم فهو حقا مختلف، وقالت الرائدة عبير الضرمان: “شكرا جزيلا رائدات شكرا جزيلا لكل من قدم لنا معروفا في هذا البرنامج الرائد رائدات”.

كما تم تكريم المدربات والجهات الداعمة وجميع الرائدات المجتازات للبرنامج، وتم أيضا منح جائزة التميز بالانضباط في الحضور طيلة أيام البرنامج على النحو التالي:

المركز الأول : الرائدة موضي جزاء العتيبي

المركز الثاني : الرائدة فاتن محمد الصالح

المركز الثالث : الرائدة وفاء علي شبير

المركز الرابع : الرائدة فاطمة محسن العتيبي