أهالي «بدر» يشكون زحام «المسلخ» الوحيد.. وأمانة «المدينة» ترد

تواصل – عبدالرحمن المحمادي:

شكا أهالي محافظة بدر، بمنطقة المدينة المنورة، من الازدحام الشديد الذي يجدونه في المسلخ الوحيد في المحافظة، والذي يشهد تكدس الذبائح، حتى وصل الانتظار إلى ساعات طويلة.

وذكر مواطنون، أَنَّ المسلخ يشهد ازدحاماً كبيراً، والذبائح تختلط بعضها ببعض، وساعات الانتظار تتجاوز ٤ ساعات، وعدد الجزارين قليل جِدّاً، قياساً بعدد الذبائح، مطالبين المسؤولين في بلدية محافظة بدر بالاهتمام بهذا المسلخ، وفتح عدد من نقاط الذبح في بعض الأحياء داخل المحافظة، والمراكز التابعة لها.

وأَضَافُوا، عدد السكان كبير، والمراكز القريبة من المحافظة لا يوجد بها مسالخ، فيما أَشَارُوا إلى أن معاناتهم تتجدد كل عام خلال شهر رمضان وأيام الأعياد.

من جهتهم، جدد الأهالي مناشدتهم لبلدية محافظة بدر، بسرعة إيجاد حلول عاجلة لمواجهة النمو السكاني، وتشغيل مسالخ أُخْرَى للحد من الازدحام وخدمة المراكز، والقرى المحيطة بالمحافظة، مؤكدين أن الطاقة الاستيعابية للمسلخ الوحيد بالمحافظة لا تفي بالغرض.

وطالب أهالي المحافظة، بإنشاء مسلخ آخر، أو مسالخ موسمية لتفادي الزحام الذي عانى منه المواطنون خلال مواسم رمضان والأعياد.

من جهة أخرى، أَوْضَحَ متحدث أمانة منطقة المدينة المنورة، سلامة سلمان اللهيبي، أنه بالتنسيق مع جهة الاختصاص “بلدية محافظة بدر”، أَفَادَتْ بأن الأزمة حدثت بسبب زيادة عدد الذبائح، مؤكداً أن السلطات تشرع في إنشاء مسلخ آخر، لتقليل الازدحام في المحافظة.

وأَشَارَ إلى أنه، تم تشديد الرقابة على المسلخ الوحيد بالمحافظة؛ لِلتَّأكُّدِ من عدم تسبب الزحام في أية إجراءات غير صحية، أو شرعية.